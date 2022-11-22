Operasyonda ele geçirilen el bombası ve mayın imha edildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´de Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 operasyonunda ele geçirilen el bombası ve mayın imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen `Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 Operasyonu´nda 1 taarruz tipi el bombası ve bir aydınlatma mayınının tespit edildiği belirtildi. Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timi tarafından, el bombası ve mayının yerinde imha edildiği kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-11-22 15:50:28



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