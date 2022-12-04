Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Türkiye gerçekten çok iyi durumda



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bütçe açıklarına bakıldığı zaman dünyada birçok ülkede yüzde 6-7 ve 8 civarında bütçe açığı verildiğini belirterek, "Geçen yıl bizim bütçe açığının mili gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu yıl beklentimiz yüzde 3,4 gerçekleşmesi. Gelecek yıl ön gördüğümüz yine yüzde 3,5 civarında. Dolayısıyla tüm bu olumsuzluklara rağmen bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranıyla, Türkiye gerçekten çok iyi durumda" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz, Bingöl'de bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, dünyanın resesyonu tartıştığı, Avrupa'nın çok ciddi büyüme endişesi içinde olduğu bir dönemde Türkiye´nin sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla büyümeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "2023 ve sonrasında da Türkiye büyümeye devam edecek. Belli bir eşiğe gelmiş durumda. Bu eşiği atlamamız gerekiyor. Gelişmekte olmakta olan ülkeler liginden gelişmiş ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'GEÇEN YIL, SON 50 YILIN BÜYÜMESİNİ BAŞARDIK'

Yılmaz, hem gelir tarafından, hem harcama tarafından devletlerin bütçe açıklarının artığını, borçlanmaların yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Tüm dünyaya baktığınızda böyle bir durum var. Türkiye'ye baktığımızda ise çok şükür bütçemizin de kamu borç stokumuzun da iyi bir noktada olduğunu ifade edebilirim. Avrupa'ya baktığınızda kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 90 civarında, bazı ülkelerde yüzde 100´ün üzerinde, gelişmekte olan ülkelerin kamu borç stokunun gelire oranı yüzde 60'ların üzerinde. Türkiye'nin kamu borç oranı ise geçen yıl yüzde 40 civarındaydı. Bu yıl biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yüzde 35-36'lara kadar gerilemesini bekliyoruz. Yine bütçe açıklarına baktığınız zaman dünyada birçok ülkede yüzde 6-7-8 bütçe açığı verilirken geçen yıl bizim bütçe açığımızın mili gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu yıl beklentimiz yüzde 3,4 gerçekleşmesi. Gelecek yıl öngördüğümüz yine yüzde 3,5 civarında. Dolayısıyla tüm bu olumsuzluklara rağmen bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranıyla Türkiye gerçekten çok iyi durumda. AK Parti hükümetinin başından beri en fazla dikkat ettiği hususlardan biri bütçe disiplini olmuştur. Bu kadar sıkıntıya rağmen bunları başardık. Enerjiye geçen yıl ve bu yıl olmak üzere çok ciddi kaynaklar ayırdık. Geçen yıl doğal gaz faturasının yüzde 75'i bu yıl yüzde 80'i kamu kaynakları ve bütçe kaynaklarıyla finanse ettik. Bunu nasıl başardı Türkiye? Bunu büyüyerek başardı. Dünyanın küçüldüğü dönemlerde 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyümeyi başardı. Geçen yıl son 50 yılın büyümesini başardık. Yüzde 11'in üzerinde çift haneli bir büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da yine yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz. Büyüme olduğu zaman bu tüm toplumsal kesimlere yansıdığı gibi, istihdama yansıdığı gibi, kamu gelirlerini de artırıyor. Dengelerimizi bu şekilde korumuş oluyoruz. Büyüyen Türkiye milyonlarca istihdam ürettiği gibi ihracatını 250 milyar dolar seviyesine çıkardığı gibi turizm gelirlerini 40 milyar dolara çıkardığı gibi kamu dengeleri açısından da daha avantajlı bir konuma yükseliyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyüme odaklı stratejinin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor." (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-12-04 15:18:04



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