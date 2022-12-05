Öğrenci servisinin çarptığı kardeşlerden Helen öldü, Hayrunnisa yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün çarptığı 2 kardeşten Helen Bali (12) hayatını kaybetti, Hayrunnisa Bali ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen ile Hayrunnisa Bali kardeşlere, öğrenci taşıyan A.P.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Hayrunnisa Bali'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-12-05 12:22:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.