Öğrenci servisinin çarptığı kardeşlerden Helen öldü, Hayrunnisa yaralı

Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün çarptığı 2 kardeşten Helen Bali (12) hayatını kaybetti, Hayrunnisa Bali ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen ile Hayrunnisa Bali kardeşlere, öğrenci taşıyan A.P.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Hayrunnisa Bali'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-12-05 12:22:08
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