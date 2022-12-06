Bingöl'de toprağa gömülü bulunan EYP imha edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan arazi çalışmasında toprağa gömülü halde El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulundu. Ekipler buldukları EYP'yi kontrollü olarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü PKK/YPG terör örgütüne yönelik çalışmalar sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir." denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-12-06 19:54:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.