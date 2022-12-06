Bingöl'de toprağa gömülü bulunan EYP imha edildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan arazi çalışmasında toprağa gömülü halde El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulundu. Ekipler buldukları EYP'yi kontrollü olarak imha etti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü PKK/YPG terör örgütüne yönelik çalışmalar sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir." denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-12-06 19:54:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.