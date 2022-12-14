Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden kişilere yönelik çalışma başlattı. 21 şüphelinin yakalanması için Bingöl ile Diyarbakır'da operasyonlar yapıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-12-14 13:44:49



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