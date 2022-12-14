Bingöl´de park halindeki araçları tornavidayla çizen şüpheli yakalandı

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AZİZ ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de elindeki tornavidayla 24 aracı çizerek kaportasına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl´de gündüz saatlerinde Bahçelievler Mahallesi´nde elindeki tornavidayla 24 aracı çizerek kaportasına zarar veren şüpheli ile ilgili şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri incelemeye alındı. İncelemede araçlara zarar veren şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-12-14 18:26:02



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