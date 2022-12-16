Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL ve Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'sinin, 14 Aralık'ta Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-12-16 23:47:10
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