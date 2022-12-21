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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de seyir sırasında alev alan pamuk yüklü TIR´daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ilıcalar beldesi mevkisinde gece saatlerinde plakası bilinmeyen seyir halindeki pamuk yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Durumu fark eden TIR şoförü aracı park edip, alevleri söndürmeye çalıştı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-12-21 12:34:10



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