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AK Parti'li İleri: Muhalefet anlayışı 1950´lerden beri ilerleme kaydedemedi

DHA

AK Parti'li İleri: Muhalefet anlayışı 1950´lerden beri ilerleme kaydedemedi


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye'deki muhalefet anlayışı; 1950'lerden beri hiçbir şekilde ilerleme kaydedememiş, kendini güncelleyememiş, ortaya yeni bir söylem koyamamış, bununda ötesinde yeni taktikler geliştirememiş bir anlayış olduğu gözüküyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, `2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde Bingöl'e geldi. Bingöl Belediyesi konferans salonunda konuşan İleri, muhalefet partilerinin ilerleme kaydetmediğini belirterek, "Maalesef Türkiye'deki muhalefet anlayışı; 1950'lerden beri hiçbir şekilde ilerleme kaydedememiş, kendini güncelleyememiş, ortaya yeni bir söylem koyamamış bununda ötesinde yeni taktikler geliştirememiş bir anlayış olduğu gözüküyor. 1950'lerde biliyorsunuz bir yatırım karşıtı vardı. Bugün de her türlü yatırıma karşı çıkıyorlar. 1950'lerde genellikle manipülasyon ve yalan siyaset üzerinden ilerlemeye çalışıyorlardı. Maalesef bugünde benzerlerini görüyoruz. Ana muhalefette maalesef hiçbir değişim olmadığını görüyoruz. '6'lı masa'ya baktığımızda ise daha henüz hangi konuları konuşup konuşmamaları konusunda dahi uzlaşma sağlamış değiller, aday konusunda netamali süreci zaten sizler de takip ediyorsunuz. Bundan birkaç hafta önce bir anayasa önerisi ile ortaya çıktılar. Aylarca üzerinde çalıştıklarını söyledikleri bu anayasa önerisinde bizler görüyoruz ki tutarsızlıklar mevcut, iyi çalışılmamış, 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' adıyla sürülmüş uzaktan yakından alakası olmayan bir önerinin ortaya konulduğunu hep beraber gördük" dedi.
Şehir buluşması programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Partili milletvekilleri Feyzi Berdibek, Mehmet Ali Cevheri, Ziver Özdemir, Zülfü Demirbağ, İrfan Kartal, İbrahim Aydemir, Ekrem Çelebi ve AK Parti MKYK üyeleri katıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-12-26 16:50:04

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