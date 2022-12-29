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Bülent TEMİZ/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkarak yan yatan arpa yüklü TIR´ın şoförü Soner Atilla (55), yaşamını yitirdi.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyü yakınlarında meydana geldi. Muş´un Varto ilçesine giden Soner Atilla yönetimindeki 55 E 0836 plakalı ve arpa yüklü TIR, kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Atilla´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karlıova Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Atilla´nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun´a gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-12-29 10:23:38



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