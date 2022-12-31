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AK Parti'li Yılmaz: Artık bölgede terörden değil, üretimden bahsediyoruz

DHA

AK Parti'li Yılmaz: Artık bölgede terörden değil, üretimden bahsediyoruz


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl´de 250 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin açılışında, "Bütün bunlar huzur ve güven ortamında gerçekleşiyor. Huzurumuz olmasaydı, güvenimiz olmasaydı, böyle yatırımlar gerçekleşmezdi. Çok şükür şu anda artık bu bölgede terörden bahsetmiyoruz. Üretimden bahsediyoruz" dedi. 
Kente gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, merkeze bağlı Sancak beldesinde bulunan bir tekstil atölyesinin açılışına katıldı. Programa Yılmaz´ın yanı sıra, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Sancak Belediye Başkanı Nusret Koçin ve vatandaşlar katıldı.
'250 İNSANIMIZ ÇALIŞMIŞ OLACAK'
Burada konuşan Yılmaz, huzur ve güven ortamıyla beraber yatırımların arttığını söyledi. Gençler için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çok önemli bir tesisin faaliyete geçmesine şahitlik ediyoruz. Bingöl´ün farklı yerlerinde insanlarımıza iş imkânı sağlamış durumda. Sadece bu tesis tam kapasiteye çıktığında 250 insanımız çalışmış olacak. Bunların da çoğu genç kızlar. Evlerine düzenli, sağlıklı bir şekilde gelir sağlamış oluyorlar. Gençlerimiz için son derece anlamlı yatırımlar bunlar. Ama sadece burada yapmıyoruz. Adaklı, Solhan, Karlıova, Genç´e kadar Bingöl´ün merkezinde ve her yerde bu tesislerimizi yapıyoruz" dedi.
'HUZUR ORTAMIYLA BERABER ÜRETİM ARTTI'
Bölgedeki güven ve huzur ortamıyla beraber üretimin arttığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:
"Bütün bunlar huzur ve güven ortamında gerçekleşiyor. Huzurumuz olmasaydı, güvenimiz olmasaydı, böyle yatırımlar gerçekleşmezdi. Çok şükür şu anda artık bu bölgede terörden bahsetmiyoruz. Üretimden bahsediyoruz. Gençlerimize yeni iş imkânları oluşturmaktan bahsediyoruz, yeni girişimcilikten bahsediyoruz, kültürel, sanatsal faaliyetlerden bahsediyoruz. Ve inşallah böyle de yolumuza devam edeceğiz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah, birliğimiz, beraberliğimiz olduğu sürece ülkemizin istikrarı devam ettiği sürece çok daha iyi hedeflere yürüyeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-12-31 16:07:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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