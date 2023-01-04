Bingöl´de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 21 gözaltı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL ve Diyarbakır'da düzenlenen `Kökünü Kurutma Operasyonu´nda 36 şüpheliden 21´i yakalanarak gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 36 şüpheliye yönelik kentte ve Diyarbakır´da `Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 74 kilo 25 gram esrar, 6 bin 182 kök Hint keneviri, 5 kilo 8 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 269 bin TL, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 menşeyi tespit edilemeyen piyade tüfeği, çeşitli çaplarda 111 fişek, 14 cep telefonu, 17 sim kart, 6 hafıza kartı ele geçirildi.
Şüphelilerden 4´ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şüphelilerin de yakalanmasına çalışılıyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-01-04 13:42:55
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