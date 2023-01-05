Bingöl Valiliği'nden 'Çocuk Evleri Sitesi'nde cinsel istismar' iddialarına açıklama



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Valiliği, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan 'İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklara cinsel istismar' haberlerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde yaşamlarını sürdüren bazı çocukların cinsel istismar vakasına karıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde yaşamlarını idame ettirmekte olan bazı çocuklarımızın karıştığı iddia edilen cinsel istismar vakasına ilişkin iddialar kesinlikle kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kapsamda kuruluşlarımızda iddia edildiği üzere herhangi bir istismar vakası yaşanmamış, yaşanan herhangi bir istismar vakası örtbas edilmemiş, dolayısıyla hiçbir personele mobbing veya tehdit söz konusu olmamış ve müdürlüğümüze ait herhangi bir dosyaya savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmemiştir. Devletimizin bakım ve koruması altında olan ve büyük bir özenle hayata hazırladığımız çocuklarımızı itham eden ve gelişimlerine olumsuz etkide bulunacak bu tür haber ve paylaşımları kasıtlı buluyor ve esefle karşılıyoruz. Çocuklarımızın yüksek menfaatleri adına, söz konusu asılsız iddialarla ilgili olarak gerekli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-01-05 10:24:47



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