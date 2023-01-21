Bingöl´de otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Nimetullah Bolluk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Koçsırtı köyünde meydana geldi. Nimetullah Bolluk yönetimindeki 46 AED 392 plakalı otomobil, köy yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Bolluk´un hayatını kaybettiği belirlenirken, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bolluk´un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-01-21 13:48:09



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