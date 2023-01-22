Bingöl'de kayıp kişinin dere yatağında cesedi bulundu

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de dünden beri haber alınamayan Abdülkerim Bahadır´ın (65), dere yatağında cesedi bulundu.

Mirzan Mahallesi´nde oturan Abdülkerim Bahadır, dün evden çıktıktan sonra, geri dönmedi. Yakınları kendi imkanlarıyla Bahadır´a ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Çayağzı köyü yakınlarındaki dere yatağında Bahadır´ın cansız bedenine ulaştı.

Abdulkerim Bahadır´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-01-22 14:35:55



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