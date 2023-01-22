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Bingöl'de kayıp kişinin dere yatağında cesedi bulundu

DHA

Bingöl'de kayıp kişinin dere yatağında cesedi bulundu


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de dünden beri haber alınamayan Abdülkerim Bahadır´ın (65), dere yatağında cesedi bulundu.
Mirzan Mahallesi´nde oturan Abdülkerim Bahadır, dün evden çıktıktan sonra, geri dönmedi. Yakınları kendi imkanlarıyla Bahadır´a ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Çayağzı köyü yakınlarındaki dere yatağında Bahadır´ın cansız bedenine ulaştı.
Abdulkerim Bahadır´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-01-22 14:35:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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