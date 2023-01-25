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Karlıova'da silikozis hastalığından 27'nci ölüm

DHA

Karlıova'da silikozis hastalığından 27'nci ölüm


Bülent TEMİZ/KARLIOVA, (DHA)İSTANBUL'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Mehmet Emin İslamoğlu (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
İstanbul'da, 1990-2000´li yılları arasında 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Mehmet Emin İslamoğlu, Ankara´da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İslamoğlu´nun ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yükseldi. İslamoğlu´nun cenazesi ilçeye bağlı Sudurağı köyünde toprağa verildi.
`YASADAN FAYDALANMAYAN DİĞER HASTALAR DA MALULEN EMEKLİ OLSUN´
Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, silikozis hastalarının bazılarının malulen emekli edildiğini, ancak bazılarının sadece engelli maaşı aldığını belirterek, yasadan diğer hastaların da yararlanmasını gerektiğini söyledi. Silikozis hastalarının ihtiyaçlarıyla gönüllü olarak ilgilenen Karaaslan, "Daha önce devletimizin çıkardığı yasayla bu işte çalışan evlatlarımız malulen emekli oldu ama bazıları maalesef bu yasadan faydalanmadı ve sadece engelli maaşı ile geçimlerini sağlıyor. Hatta hiç maaş almayıp vefat edenler bile oldu. Bu gençlerimizin hayatları zaten zorlukla geçiyor. Yetkililerden ricamız yasadan faydalanmayanlara bir hak daha tanınsın. Silikozis hastası sevgili evladımız Mehmet Emin İslamoğlu Ankara'da tedaviye gitmişti. Ne yazık ki bu canımızı kaybettiğimizin acı haberiyle yıkıldım. Denetimsiz, ruhsatsız ve de sigortasız çalıştıkları iş yerlerinde ölüme kucak açanlardandı Mehmet Emin. Mekanı cennet olsun. Ben bu kadar yandım; acılı ailesinin de acısını paylaşıyor, sabır diliyorum. Kotlar beyazladı, onların hayatı karardı" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2023-01-25 13:30:42

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