Kardan kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın için seferber oldular

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan Sevim Doğu (90), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hastaneye paletli ambulansla ulaştırıldı.

Kente 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapanan Çavuşlar köyünde rahatsızlanan Sevim Doğu'yu hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye, paletli ambulansla UMKE yönlendirildi. Köye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Doğu'yu paletli ambulansın bulunduğu yere kadar taşıyarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. 90 yaşındaki Sevim Doğu'nun sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-01-30 13:42:34



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