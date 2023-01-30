Bingöl´de 47 köy yolu, kardan kapalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl´de 47 köy yolu, kardan kapalı

DHA

Bingöl´de 47 köy yolu, kardan kapalı


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de kar yağışı etkili olurken, 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı 11, ilçelerden Adaklı´da 9, Genç´te 11, Karlıova´da 7 ve Solhan´da 9 olmak üzere toplam 47 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce köy yollarının yeniden açılması için 110 personelle çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-01-30 14:32:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de bu yıl 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek
YEREL HABERLER Bingöl'de bu yıl 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek ...
Kardan kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın için seferber oldular
YEREL HABERLER Kardan kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın ...
Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce ...
(Görüntülü)BİNGÖL&#039;DE 138 KÖY YOLU, KARDAN KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİNGÖL'DE 138 KÖY YOLU, KARDAN KAPALI
Bingöl'de 138 köy yolu, kardan kapalı
YEREL HABERLER Bingöl'de 138 köy yolu, kardan kapalı
Bingöl'de 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Bingöl'de 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl'de kar nedeniyle 245 yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bingöl'de kar nedeniyle 245 yolu ulaşıma kapandı
(Görüntülü)BİNGÖL&#039;DE KAR YAĞIŞI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİNGÖL'DE KAR YAĞIŞI
Yedisu'da jandarma ekipleri dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Yedisu'da jandarma ekipleri dolandırıcılara karşı ...
Bingöl'de kar yağışı
YEREL HABERLER Bingöl'de kar yağışı
Bingöl ve Batman'da kar etkili oldu
YEREL HABERLER Bingöl ve Batman'da kar etkili oldu
Bingöl'de kuraklığın bal üretimini düşürmesinden endişe ediliyor
YEREL HABERLER Bingöl'de kuraklığın bal üretimini düşürmesinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.