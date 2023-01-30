Bingöl´de 47 köy yolu, kardan kapalı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de kar yağışı etkili olurken, 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı 11, ilçelerden Adaklı´da 9, Genç´te 11, Karlıova´da 7 ve Solhan´da 9 olmak üzere toplam 47 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce köy yollarının yeniden açılması için 110 personelle çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-01-30 14:32:50



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