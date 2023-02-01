Taksiyle çarpışan otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı 

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de, taksi ile çarpışan otomobilin, savrularak aydınlatma direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi´nde meydana geldi. Furkan Erkuş yönetimindeki 12 T 0019 plakalı taksi, Tekin Kırkören'in kullandığı 16 HE 746 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler ile taksideki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-02-01 16:33:42



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