Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; 12 yaralı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı.

Kaza, BingölKarlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği Has Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki 12 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-02-02 09:57:28



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