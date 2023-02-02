

Aziz ÖNAL-Sekvan KÜDEN-Tekin YALÇINKAYA-Bayram AYHAN/BİNGÖL, ELAZIĞ, BATMAN, ŞIRNAK, (DHA)BİNGÖL-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır kara yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı. Bingöl´de 283, Elazığ´da 396, Batman´da 30, Şırnak´ta 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl-Elazığ kara yolu ile Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-44 ve 0-9 kilometreleri TIR geçişine, Genç-Yenisu yolunun 13 ve 44´üncü kilometrelerinin, Ayrım-Yedisu yolunun 0 ve 44´üncü kilometrelerinin araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Bingöl Valiliği´nden yapılan açıklamada da engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün kar izni verildiğini açıkladı.

KÖY VE MEZRA YOLLARI KAPANDI

Bingöl´de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı´da 32, Genç´te 59, Karlıova´da 38, Kiğı´da 25, Solhan´da 23, Yayladere´de 20 ve Yedisu´da 8 olmak üzere toplamda 283 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel, 3 kar savurma, 20 greyder, 5 dozer, 10 kepçe, 14 loder ve 4 kamyon kar küreme aracıyla yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ´da da kent merkezinde 42, ilçelerde ise Ağın´da 16, Alacakaya´da 10, Arıcak´ta 10, Baskil´de 44, Maden´de 38, Karakoçan´da 88, Keban´da 30, Kovancılar´da 40, Palu´da 28, Sivrice´de 50 olmak üzere 396 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 74 araç ve 99 personelle kapalı olan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Batman´ın Sason ve Kozluk ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sason ilçesinde 28 köy ve 33 mezra yolu ile Kozluk ilçesinde ise 2 köy ve 14 mezra yolu olmak üzere 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak´ta da 2 gündür etkisini sürdüren yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 1 metreye yaklaştı. Merkezde 1, Beytüşşebap ilçesinde 14 köy ile 8 mezra ve Uludere ilçesinde de 3 köy olmak üzere 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanmıyor. İl Özel İdaresi ekiplerince yolların açılması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL, Sekvan KÜDEN, Bayram AYHAN, Tekin YALÇINKAYA

2023-02-02 11:00:39



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