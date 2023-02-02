ERZURUM KARA YOLU DA TRAFİĞE KAPATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bingöl-Erzurum kara yolunun bazı noktalarının trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Erzurum Valiliği'nden de yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 gün (2-3 Şubat) eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Genç Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de TIR geçişlerine izin verilmeyen Bingöl-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkisinde zincir takamayan sürücülerin araç zincirlerini takarak, kontrollü bir şekilde yola devem etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-02-02 15:37:37
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