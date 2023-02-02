Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır kara yolları kar nedeniyle kapatıldı (3)

İmar affı çıkacak mı, ne zaman açıklanacak?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YOLLARIN TAMAMI AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle bazı noktaları kapanan Bingöl-Erzurum, Bingöl-Elazığ ve BingölDiyarbakır kara yollarının, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-02-02 17:26:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.