Doğu´da 5 ilde kar esareti; 1070 köy yolu ulaşıma kapandı (2)



METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde de tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BİNGÖL´DE 2, TUNCELİ´DE 1 GÜN OKULLAR TATİL

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel kreş ile gündüz bakımevlerinde pazartesi ve salı günleri eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Tunceli Valiliği´nden yapılan açıklamada da , "İlimiz genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek üzere, pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor Kursları ve benzerleri dahil) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Siirt´in Şirvan ilçesinde de Kaymakamlık açıklama yaparak köy okullarının 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti sebebiyle, ilçe merkezi harici tüm köy okullarımızda eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.

(DHA)

Serhat Ozan YILDIRIM-Aziz ÖNAL-Bülent Temiz, Akif ÖZALP/DİYARBAKIR, BİNGÖL, SİİRT, TUNCELİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Serhat Ozan YILDIRIM, Aziz ÖNAL, Bülent TEMİZ, Akif ÖZALP

2023-02-05 17:29:51



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