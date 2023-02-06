Bingöl´de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlara kumanya ulaştırıldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle TIR geçişine izin verilmeyen Bingöl-Diyarbakır kara yolunda yoğunluk oluşurken, yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun bir kısmı TIR trafiğine kapatıldı. Oluşan yoğunlukla birçok araç, yolda mahsur kaldı. AFAD ve Kızılay ekipleri, kapalı yoldaki 150 kişiye kumanya ulaştırdı. Karayolları 84´üncü Şube Şefliği ekipleri de ulaşıma kapanan yolda çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-02-06 00:04:03
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