TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Bütün imkanlar seferber edildi

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Bütün gücümüzle devlet ve millet el birliği içerisinde bir mücadele yürütüyoruz. Bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Devletin imkanları, yerel yönetimler, sivil toplumlar el birliği içinde büyük afetle bir mücadele içerisindeyiz. Depremzedelere, afetzedelere yetişmek gayreti içerisindeyiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesi toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

`DEVLETMİLLET EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ´

Türkiye´nin afet ülkesi olduğunu ifade eden Yılmaz, yaşanan depremler ile ilgili tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, "Özellikle deprem açısından geçmişte çok sıkıntılar yaşamış bir ülke. Bütün gücümüzle devlet ve millet el birliği içerisinde bir mücadele yürütüyoruz. Bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Devletin imkanları, yerel yönetimler, sivil toplumlar el birliği içinde büyük afetle bir mücadele içerisindeyiz. Depremzedelere, afetzedelere yetişmek gayreti içerisindeyiz. Bingöl deprem bölgesi iki fay hattının kesiştiği bir ilimiz, dolayısıyla Bingöl her zaman depremlere hazırlıklı olmak durumunda. Medyada ve sosyal medyada, televizyonlarda çeşitli yorumlar yapılıyor. Bunların vatandaşlarımızın zihnini karıştırmasına müsaade etmemeliyiz, elbette depreme hazırlık gerekiyor. Bingöl depreme hazır illerden bir tanesi geçmişte depremler yaşadığımız için deprem vesilesiyle yapı stokumuzda çok ciddi bir dönüşüm yapıldı. Bir taraftan da Bingöl kentsel dönüşümde çok çalışan illerden bir tanesidir. Vatandaşlarımız da deprem yaşadığı için, çok duyarlı. Binalarını yaparken dikkat ediyorlar. Bu riskler yok mudur, mutlaka riskli bölgeler vardır. Bu konuyla da ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

'BİNGÖL´DEN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK VERİLİYOR'

Konuşmasında Bingöl'den, depremden etkilenen illere çeşitli yardım malzemelerinin gönderildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. On binlerce yaralımız var, hepsine şifa diliyorum. Bingöl olarak bu depremden etkilenen illerden biri olduk, yoğun bir şekilde hisseden illerden biri de Bingöl oldu. Ama çok şükür Bingöl'de cana gelen bir zarar yok. Bazı hasarlar var ama en kısa sürede tespit edip gereği yapılacaktır. Sadece Belediye ve Valilik koordinasyonunda Bingöl'den 11 binden fazla battaniye, 500'den fazla ısıtıcı, 8 bin 600 gıda kolisi, 131 bin 616 giyim, 3 bin 600 çocuk bezi paketi, 4 binden fazla çocuk maması paketi, 566 uyuma seti, 212 binden fazla ekmek, 20 binden fazla koli hazır su, 2 bin 856 koli hazır gıda, 227 halı, 3 binden fazla sağlık bilgisi paketi ve toplamda resmi kurumlarımızın koordinasyonunda giden 30 TIR var. Her gün bu sayılar artıyor. Bizden Adıyaman'a, Malatya'ya, İslahiye'ye ve Şanlıurfa'ya yardımlar gitmiş durumda. Özellikle Bingöl Belediyesi'nin 13 aracı deprem bölgesinde. Deprem bölgesinden Bingöl'e gelen ailelere de Bingöl'de destek veriliyor. Şu ana kadar 40 aileye 300'ü aşkın gönüllümüz destek oldu ve destek olmaya devam ediyor. Kurumlarımızı seferber etmiş durumdayız. Allah'ın izni ile hiçbirini açıkta bırakmayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

