Bingöllü fırıncıdan depremzedelere günde 5 bin ekmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöllü fırıncıdan depremzedelere günde 5 bin ekmek

DHA

Bingöllü fırıncıdan depremzedelere günde 5 bin ekmek


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de fırın işleten Mustafa Erdoğmuş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgelere her gün ürettiği 5 bin ekmeği ulaştırıyor. Bugüne kadar 25 bin ekmeği afetzedelere yollayan Erdoğmuş, "Depremin ilk gününden bu yana 12 personelimle özveriyle deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere ekmek üretiyoruz" dedi.
Kentte fırın işletmeciliği yapan Mustafa Erdoğmuş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden sonra afetzedelere ekmek desteği sağlamaya başladı. Kendi imkanları ile ürettiği ekmekleri AFAD ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bölgelere ulaştıran Erdoğmuş ve çalışanları, gün doğmadan fırının başına geçerek üretime başlıyor. 12 personeliyle bugüne kadar 25 bin ekmeği bölgelere ulaştıran Erdoğmuş, günde 5 bin ekmek üretiyor. Erdoğmuş ayrıca kadınların köylerde yaparak kendisine ulaştırdığı ekmekleri de paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
`GÜN, DAYANIŞMA GÜNÜ´
Depremzedelere destek olmak için böyle bir karar aldıklarını belirten Mustafa Erdoğmuş, "Depremin ilk gününden buyana yaklaşık 25 bin ekmek gönderdik. Elimizden geldiği kadar sonuna kadar devam edeceğiz. Gün, dayanışma günüdür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da Allah şifalar versin. Çıkardığımız ekmekleri ilk önce dinlendirip, daha sonra paketleyip, sivil toplum kuruluşları, Bingöl Belediyesi, müftülük, derneklere ve kendi sivil aracıyla giden yardımseverlerle gönderiyoruz. Aynı zamanda Çavuşlar köyündeki annelerimiz bize kendi elleriyle tandırda yaptıkları ekmekleri ulaştırıyorlar ve onları da aynı şeklide paketleyip deprem bölgelerine ulaştırıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-02-13 12:02:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüseyin dede enkaz altında yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Hüseyin dede enkaz altında yaşadıklarını anlattı
Bingöllü öğretmenler ve ustalar depremzedeler için çadır sobası üretiyor
YEREL HABERLER Bingöllü öğretmenler ve ustalar depremzedeler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.