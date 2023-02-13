Bingöllü fırıncıdan depremzedelere günde 5 bin ekmek



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de fırın işleten Mustafa Erdoğmuş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgelere her gün ürettiği 5 bin ekmeği ulaştırıyor. Bugüne kadar 25 bin ekmeği afetzedelere yollayan Erdoğmuş, "Depremin ilk gününden bu yana 12 personelimle özveriyle deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere ekmek üretiyoruz" dedi.

Kentte fırın işletmeciliği yapan Mustafa Erdoğmuş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden sonra afetzedelere ekmek desteği sağlamaya başladı. Kendi imkanları ile ürettiği ekmekleri AFAD ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bölgelere ulaştıran Erdoğmuş ve çalışanları, gün doğmadan fırının başına geçerek üretime başlıyor. 12 personeliyle bugüne kadar 25 bin ekmeği bölgelere ulaştıran Erdoğmuş, günde 5 bin ekmek üretiyor. Erdoğmuş ayrıca kadınların köylerde yaparak kendisine ulaştırdığı ekmekleri de paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

`GÜN, DAYANIŞMA GÜNÜ´

Depremzedelere destek olmak için böyle bir karar aldıklarını belirten Mustafa Erdoğmuş, "Depremin ilk gününden buyana yaklaşık 25 bin ekmek gönderdik. Elimizden geldiği kadar sonuna kadar devam edeceğiz. Gün, dayanışma günüdür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da Allah şifalar versin. Çıkardığımız ekmekleri ilk önce dinlendirip, daha sonra paketleyip, sivil toplum kuruluşları, Bingöl Belediyesi, müftülük, derneklere ve kendi sivil aracıyla giden yardımseverlerle gönderiyoruz. Aynı zamanda Çavuşlar köyündeki annelerimiz bize kendi elleriyle tandırda yaptıkları ekmekleri ulaştırıyorlar ve onları da aynı şeklide paketleyip deprem bölgelerine ulaştırıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-02-13 12:02:22



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