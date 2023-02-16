Depremzedelere yardım vaadiyle kripto para topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de depremzedelere yardım vaadiyle kripto para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı belirlenen İ.K., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-02-16 11:05:35



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