Bingöl´de 4.4 büyüklüğünde deprem

Artçı depremler ne kadar sürecek?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL´ün Genç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.09´da Bingöl´ün Genç ilçesinde yerin 9.08 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-02-22 11:21:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.