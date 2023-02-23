Olası Bingöl depremi için kentte kurumlar harekete geçti; 8 il risk altında



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Bingöl'de, ilgili kurumlarca riskli yapılarda denetim çalışması başlatıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Bingöl'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi ve yapı denetim firmalarıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından, riskli yapılarda denetim başlatıldı. Ekipler, kentteki yapıların, olası Bingöl depremine karşı ne kadar hazırlıklı olduğunun tespiti için binalarda çalışmalarını yürütüyor. Çalışmanın ardından riskli yapıların envanteri çıkarılacak.

'YENİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 70 kişilik teknik ekiple çalışmaya başladıklarını, şehir merkezi ve ilçelerde kapsamlı inceleme yürütüldüğünü söyledi. Arıkan, Bingöl'de yapıların risk analizleriyle yıkılması gereken ya da yıkılabilecek alanların tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu depremden sonra gerçekten büyük bir ders çıkarmamız lazım. Yeni tedbirler almamız gerekiyor. Son zamanlarda ilimizde depremle ilgili çok ciddi uyarılar yapılmaktadır. Özellikle deprem uzmanları ve akademisyenlerin Bingöl ve çevresinde bir deprem ihtimalini gündeme getirmeleri üzerine bizim de kurumlar ve vatandaş olarak yapmamız gereken çalışmalar var. Özellikle kurumlarımız noktasında eski yapı stokumuzun incelenmesi, özellikle riskli olan yapıların hem envanterinin çıkarılması hem de bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve yapı denetim firmalarıyla birlikte bu riskli yapıların risk analizlerini yaparak, yıkılması gereken ya da yıkılabilecek bütün alanları tespit etmemiz gerekiyor. Gerek merkezde gerekse kırsalda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah yakın zamanda bu analizleri, bu tespitleri yapıp vatandaşımızın da nasıl hareket edeceği konusunda bir yönlendirme ve bilgilendirmemiz olacaktır. Bundan sonrası için riskli olan binaların yıkılması ve bununla ilgili yapılacak çalışmalar, özellikle bakanlığımızın nasıl bir destek vereceği ve bu konuda nasıl bir yönlendirme yapacağıyla ilgili çok önemli çalışmalar başlatacağız. Deprem öncesi ve deprem sonrası bir eylem planlama hazırlığımız var. Özellikle bu konuda ilgili kurumlarla yeni yol haritası belirleyeceğiz. Arama kurtarma ekiplerinin sahada çok daha donanımlı hale gelmesi ve sayı olarak artışın gösterilmesi, bununla birlikte deprem anı ve sonrasında, hem sevk hem koordinasyonun yapılması hem de özellikle barınmayla ve konteyner kentlerin kurulmasıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu konuda belediyemize ve ilgili kurumlara güvensinler. İnşallah en iyi yardımlaşma ve dayanışma örneğini de burada sergileyeceğiz. Olası bir depreme çok daha hazırlıklı olarak, öncesi ve sonrasına hazır Bingöl'ü inşallah tam hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

'361 YAPIDAN 165'İ AĞIR HASARLI'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı ve İnşaat Mühendisi Emre Bulşu, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından kentte riskli yapılarla ilgili çalışma başlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Depremler 11 ilimizde ağır hasarlara sebep olup, ölümlere neden olmuştur. Bingöl de bu depremlerden etkilenmiştir. Odamızın da içinde bulunduğu heyetle hasar çalışmalarına başladık, 21 Şubat'a kadar 361 yapımız incelendi. İncelemelerde 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Ayrıca ilimiz, Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu fay hattının kesişme noktasında olduğu ve yer bilimcilerinin ısrarla üzerinde durduğu en riskli alanlarında yer almaktadır. Bu sebeple olası Bingöl depreminde başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis bu depremden etkilenecek illerimiz arasındadır. 2003 depreminden önce yapılan yapılarımızdan başlamak üzere ilin tüm geneline yayılacak şekilde yapı envanteri çıkartacağız. 2003 yılında yapılanlar gerek demir, gerek beton, gerekse teknik anlamında yetersizliğinden dolayı riskli yapılar arasında yer almaktadır. Bunlar da ilimizin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan yapılardır. Çalışmamızla yapı stokunun belirlenmesiyle birlikte ilimizde bilim ve tekniğin referansıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ilimiz için eylem planları hazırlayıp çalışmalara başlamış bulunmaktayız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-02-23 11:54:32



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