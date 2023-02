CHP´li Erol: Bingöl ve Tunceli de afet bölgesi ilan edilmeli

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş merkezli depremleri hisseden ve deprem riski olan Bingöl ile Tunceli´nin de afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Bingöl il başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ileriki süreçte bilim adamlarının yaptığı değerlendirmeler ve yorumlarda bölgede yeni bir deprem beklentisinin olduğunu anımsatan Erol, Bingöl'deki binaların yüzde 50'sinin ağır hasarlı ve riskli olduğunu söyledi. Bingöl'ün de bir an önce afet bölgesi iller arasına alınması gerektiğini ifade eden Erol, "Bingöl´deki binaların yüzde 50´si ağır hasarlı ve riskli, bu süreçte Bingöl´ün de afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bölge milletvekillerinin de iradesi ve desteği olacak ki, bu sorunu el birliğiyle çözelim. Buradaki amacımız bu konuyu siyaset malzemesi yapmadan iktidarı ve muhalefetiyle insanları siyasi düşünceleri, inançları, değerleri ne olursa olsun Bingöllünün evinde rahat uyuması için, Bingöllülerin sorun yaşamaması için Bingöl´ün biran önce afet bölgesi ilan edilerek önleyici tedbirlerin alınması ağır hasarlı binalar yıkılarak yerine TOKİ tarafından yeni konutların yapılması vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin alınmasıdır" dedi.

`TUNCELİ´Yİ ELAZIĞ´DAN AYRI GÖRMEYİZ´

Bingöl´ü ve Tunceli´yi Elazığ´dan ayrı görmediklerini ifaden Erol, "Elazığ milletvekili olarak Elazığ´ın afet bölgesi ilan edilmesi ile ilgili talebimizi gündeme getirirken, yalnızca Elazığ değil Bingöl´ü ve Tunceli´yi de afet bölgesi ilan edin çünkü bu illerinde mutlaka ve mutlaka afet bölgesi ilan edilerek önleyici tedbirlerin alınması lazım. Ayrıca 2003 ve 2005 yılında yaşanan depremler sonrasında burada 3 bin, 3 bin 500 civarında hasarlı bina tespit edildiği halde daha sonra bürokratların devreye girmesiyle bu hasarlı binaların yapımından vazgeçilmiş, bununla ilgili de mecliste soru önergesi vereceğiz ve konuşmalar yapacağız. Bingöl´deki tüm yurttaşlarımızın can güvenliğiyle, mal güvenliğiyle huzur içinde evlerinizde oturabilmeniz için, kaygı, endişe yaşamamanız için, yeni bir Maraş´ı, yeni bir Hatay´ı, yeni bir Malatya´yı, yeni bir Adıyaman´ı yaşamamanız için biz elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanınızda olacağız, ama bunu bir siyasi malzeme yapmadan ilinizin milletvekilleriyle görüşerek onların da bu konudaki duyarlığını biliyorum, onlar da isterler ki kendi illerinde böyle bir sorun yaşanmasın, Can kaybı yaşanmasın, mal kaybı yaşanmasın. O arkadaşlarımızla da görüşerek ve süreci takip ederek Bingöl´ün ve Tunceli´nin afet bölgesi ilan edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik devletin varlığını buraya getirmek için elimizden gelen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.

