CHP´li Erol: Bingöl ve Tunceli de afet bölgesi ilan edilmeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP´li Erol: Bingöl ve Tunceli de afet bölgesi ilan edilmeli

DHA

CHP´li Erol: Bingöl ve Tunceli de afet bölgesi ilan edilmeli


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş merkezli depremleri hisseden ve deprem riski olan Bingöl ile Tunceli´nin de afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Bingöl il başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ileriki süreçte bilim adamlarının yaptığı değerlendirmeler ve yorumlarda bölgede yeni bir deprem beklentisinin olduğunu anımsatan Erol, Bingöl'deki binaların yüzde 50'sinin ağır hasarlı ve riskli olduğunu söyledi. Bingöl'ün de bir an önce afet bölgesi iller arasına alınması gerektiğini ifade eden Erol, "Bingöl´deki binaların yüzde 50´si ağır hasarlı ve riskli, bu süreçte Bingöl´ün de afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bölge milletvekillerinin de iradesi ve desteği olacak ki, bu sorunu el birliğiyle çözelim. Buradaki amacımız bu konuyu siyaset malzemesi yapmadan iktidarı ve muhalefetiyle insanları siyasi düşünceleri, inançları, değerleri ne olursa olsun Bingöllünün evinde rahat uyuması için, Bingöllülerin sorun yaşamaması için Bingöl´ün biran önce afet bölgesi ilan edilerek önleyici tedbirlerin alınması ağır hasarlı binalar yıkılarak yerine TOKİ tarafından yeni konutların yapılması vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin alınmasıdır" dedi.
`TUNCELİ´Yİ ELAZIĞ´DAN AYRI GÖRMEYİZ´
Bingöl´ü ve Tunceli´yi Elazığ´dan ayrı görmediklerini ifaden Erol, "Elazığ milletvekili olarak Elazığ´ın afet bölgesi ilan edilmesi ile ilgili talebimizi gündeme getirirken, yalnızca Elazığ değil Bingöl´ü ve Tunceli´yi de afet bölgesi ilan edin çünkü bu illerinde mutlaka ve mutlaka afet bölgesi ilan edilerek önleyici tedbirlerin alınması lazım. Ayrıca 2003 ve 2005 yılında yaşanan depremler sonrasında burada 3 bin, 3 bin 500 civarında hasarlı bina tespit edildiği halde daha sonra bürokratların devreye girmesiyle bu hasarlı binaların yapımından vazgeçilmiş, bununla ilgili de mecliste soru önergesi vereceğiz ve konuşmalar yapacağız. Bingöl´deki tüm yurttaşlarımızın can güvenliğiyle, mal güvenliğiyle huzur içinde evlerinizde oturabilmeniz için, kaygı, endişe yaşamamanız için, yeni bir Maraş´ı, yeni bir Hatay´ı, yeni bir Malatya´yı, yeni bir Adıyaman´ı yaşamamanız için biz elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanınızda olacağız, ama bunu bir siyasi malzeme yapmadan ilinizin milletvekilleriyle görüşerek onların da bu konudaki duyarlığını biliyorum, onlar da isterler ki kendi illerinde böyle bir sorun yaşanmasın, Can kaybı yaşanmasın, mal kaybı yaşanmasın. O arkadaşlarımızla da görüşerek ve süreci takip ederek Bingöl´ün ve Tunceli´nin afet bölgesi ilan edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik devletin varlığını buraya getirmek için elimizden gelen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-02-23 17:05:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KALDIRIMDA ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALDIRIMDA ÜZERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ; O ...
Kaldırımda üzerine kar kütlesi düştü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kaldırımda üzerine kar kütlesi düştü; o anlar ...
Bingöl'de çatılardaki buz sarkıtları itfaiye aracı yardımıyla düşürülüyor
YEREL HABERLER Bingöl'de çatılardaki buz sarkıtları itfaiye aracı ...
(Görüntülü) OLASI BİNGÖL DEPREMİ İÇİN KENTTE KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ; 8 İL RİSK ALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) OLASI BİNGÖL DEPREMİ İÇİN KENTTE KURUMLAR ...
Olası Bingöl depremi için kentte kurumlar harekete geçti; 8 il risk altında
YEREL HABERLER Olası Bingöl depremi için kentte kurumlar harekete ...
Bingöl'de yaralı köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Bingöl'de yaralı köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı
Genç'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Genç'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi ...
Bingöl´de 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bingöl´de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de jandarmadan deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlik
YEREL HABERLER Bingöl'de jandarmadan deprem bölgesindeki çocuklar ...
AFAD tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 köye 33 çadır kuruldu
YEREL HABERLER AFAD tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 köye 33 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.