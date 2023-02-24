Kar yığınları, kamyonlarla Karlıova dışına taşınıyor



Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçe merkezindeki kar yığınları, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Karlıova'da etkili olan kar yağışı, özellikle ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Biriken tonlarca kar yığını, belediye ekipleri tarafından kepçeyle toplanıp kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, çalışmaları anlatarak, "Bu yıl Karlıova'ya biraz geç de olsa, sonunda kar düştü ama düşerken de ilçemizin adına yakışır bir şekilde yağdı. Tabi, 'Kar berekettir' diyoruz ama vatandaşlarımızın özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmasından dolayı bir o kadar da zorluk çıkarıyor. Biz mümkün mertebe bütün ekiplerimizle, iş makinelerimizle, kamyonlarımızla ve arkadaşlarımızla, ilçemiz içindeki öncelik gerektiren bölümlerdeki karı temizledikten sonra, ilçe merkezindeki karı ilçe dışındaki bir alana götürmeye çalışıyoruz. Hava sıcak ve kar erimeye başladı. Özellikle vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmeleri adına ilçemizdeki kar yükleme çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2023-02-24 11:55:27



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