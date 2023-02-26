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Bingöl'de vaşak görüntülendi

DHA

Bingöl'de vaşak görüntülendi


Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)-BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.
Karlıova-Yedisu kara yolunda araç ile giden sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak gördü. Hemen aracını durduran sürücü, cep telefonu ile vaşağı görüntüledi. Bir süre gezinen vaşak, daha sonra Peri Vadisi'ne doğru gidip, gözden kayboldu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2023-02-26 12:50:14

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