Depremzedenin boğazına yiyecek kaçan bebeğini, öğretmen kurtardı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman´a gönüllü olarak giden öğretmen Yusuf Orta, çadırlarda yardım malzemesi dağıtırken fark ettiği, boğazına yiyecek kaçan bebeği kurtardı. O anlar başka bir faaliyet için havada olan dron kamerasına yansıdı.

Bingöl´de faaliyet gösteren `Veng Şıma Sizin Sesiniz İyilik Derneği´ üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman´da yardım çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman'a gönüllü olarak giden dernek üyelerinden 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Yusuf Orta, çadırlarda kalan depremzedelere yardım malzemesi dağıttığı sırada, kadınların 1 yaşındaki bir bebeğin boğazına kaçan yiyeceği çıkarmaya çalıştıklarını fark etti. Kadınlar, bebeğin boğazındaki yiyeceğin çıktığını zannederek annesine teslim etti. Ancak bebeğin rahatsızlığı devam etti. Nefes alamayan ve öksüren bebeği kucağına alan Orta, sırtına vurarak, boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı. O anlar ise bu sırada başka bir faaliyet için havada olan dron kamerasına yansıdı.

Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde daha önce de bir kadına benzer şekilde müdahale ettiğini ifade eden Yusuf Orta, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olduğum için, ilk yardım eğitimini almıştım. Bu eğitimi aldığım için de doğru bir hamle yaptık hamdolsun. Daha önce de böyle bir durumla karşılaştım. Yaşlı bir teyzenin de aynı şekilde boğazına bir şey kaçmıştı. Ona da aynı müdahaleyi yaparak hayata döndürdük. Demek ki bu yavrucağımızın eceli gelmemişti. Bizim de Bingöl´den Adıyaman´a gidip bu kardeşimizin kurtuluşuna vesile olmamız gerekiyordu. Ben ve arkadaşlarım böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Ailesine ve Türkiye´ye geçmiş olsun diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-03-02 11:31:40



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