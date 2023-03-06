Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de kaç fay hattı var? İşte deprem riskinin yüksek olduğu iller

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.57'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13.29 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-03-06 08:51:14



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