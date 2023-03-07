Silah kazası sonucu şehit olan asker, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan´ın cenazesi, memleketi Bingöl´de toprağa verildi.
PençeKilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, 18 Şubat´ta, mevzide silah kazası sonucu ağır yaralandı. Ankara´da tedaviye alınan Avunan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu. Şehit Avunan´ın cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçak ile memleketi Bingöl´e getirildi. Havalimanından alınarak defnedilmek üzere Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyüne götürülen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenle dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene ailesinin yanı sıra Vali Vekili Abdullah Özübek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il protokolü, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-03-07 22:37:56
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