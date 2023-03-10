Bingöl'de depremde hasar gören cezaevi boşaltıldı



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören ve olası Bingöl depreminden etkilenecek olan Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlar, başka şehirlere nakledildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği iller arasındaki Bingöl'de birçok yapıda olduğu gibi M Tipi Cezaevi'nde de hasar oluştu. Uzmanların 7'nin üzerinde olası Bingöl depremine dikkat çekmesiyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla cezaevi boşaltılıp, mahkumlar da çevre illerdeki cezaevlerine nakledildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemizde 6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan (7.7-7.6) büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet vermiştir. Söz konusu depremler Bingöl ilinde de hissedildiğinden deprem kuşağında yer alan tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de deprem felaketine karşı önleyici tedbirlerin alınmasında zorunluluk hasıl olmuştur. Zira Bingöl ilinin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında bulunması, deprem uzmanlarının bölgeye dikkat çekmesi ve bölgenin jeolojik yapısı bir bütün olarak değerlendirildiğinde olası bir depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir. Bu nedenle, bizzat Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın talimatları ile Adalet Bakanlığı'na bağlı tüm kamu kurum ve kuruluş binalarının olası bir depreme dayanaklık açısından genel değerlendirilmelerini temin amacıyla çalışma başlatılmış olup, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yetkili mercilere derhal inceleme yaptırılmıştır. Yapılan değerlendirmede, 1992 yılında hizmete giren, 500 kişi kapasiteli Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hizmet binasının, can ve mal güvenliğini temin amacıyla boşaltılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Adalet Bakanımızın talimatı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce alınan bu kararda Ceza İnfaz Kurumu'muzda bulunan tüm vatandaşlarımızın güvenliği ön planda tutulmuş olup, bu kapsamda Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'muzda bulunan 72 tutuklu ve 191 hükümlü 9 Mart tarihi itibarıyla kapasite/müsaitlik durumuna göre yakın çevre illerde bulunan cezaevlerine sevk edilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-03-10 15:02:27



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