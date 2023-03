Ak Parti´li Yılmaz: Bingöl´de 2 bin 150 konteynerlik alanın altyapısı hazırlanıyor

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, kentte 3 farklı noktada 2 bin 150 konteynerlik alanın altyapısının hazırlandığını belirterek, "Bir felaket olması halinde hızlı bir şekilde hemen buralar konteyner şehre dönüştürülecek. Bu çok önemli bir çalışma. Bir afet olması halinde, çadır kentlerin nereye kurulacağına ilişkin de yeni bir çalışma, güncelleme yapıldı. 9 bin 80 çadırın kurulabileceği 35 yer belirlendi" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, İl Özel İdaresi toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, deprem anı ve sonrası için kentte alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Depremlerin ardından hızlı olarak hareket edildiğini belirten Yılmaz, "Büyük bir felaket, büyük bir acı. Ülke olarak hep birlikte yaşıyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte de yaraları saracağız. Geçmişte de depremler, afetler yaşandı. Yaralarını sarma yönünde çok hızlı hareket edildi. Bingöl depreminden bunu en iyi biliyoruz. 2003 Bingöl depremi sonrası çok kısa sürede şehirde olsun, kırsal alanda olsun, çok büyük çalışmalar yapıldı. Van'da, Elazığ'da, Malatya'da, Afyon'da, İzmir'de birçok ilimizde benzer çalışmalar yapıldığını biliyoruz. İnşallah bu büyük afetin yaraları da en kısa sürede sarılacaktır" dedi.

`BİNGÖL AFETTEN ETKİLENEN ANCAK CAN KAYBI YAŞANMAYAN BİR İL OLDU´

Bingöl´ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini ancak can kaybının yaşanmadığını belirten Yılmaz, "Bingöl'e gelecek olursak neler yapılıyor? Kurumlarımız neler yapıyor? Bu konuda bilgilendirmek istedim. Öncelikle Bingöl bu büyük afetten etkilenen ama can kaybı yaşamayan bir il oldu. Yaralımız, can kaybımız yok çok şükür. Bu anlamda gerçekten bu depremi en hafif şekilde atlattığımızı ifade edebilirim. Önemli olan cana bir şey gelmemesidir. Ancak yapı stokumuzda belli etkilenmeler meydana geldi. Özellikle merkez, Genç ve Adaklı bölgelerimiz başta olmak üzere son dönemde yine Yayladere ilçemiz bütün buralarda belli oranda bir hasar tespiti yapılmış durumda. İnşallah en kısa sürede bu incelemeler tamamlanır ve genel hayata etkili afet bölgesi kararlarını görmüş oluruz. Bu konutların incelenmesinin yanı sıra okullarda da ciddi bir inceleme çalışması başlattık. Biliyorsunuz çocuklarımız binlerce, on binlerce çocuğumuz okula gidiyor. Dolayısıyla okulların güvenliği bizim için çok kıymetli büyük bir kısmını yenilemiştik okullarımızın ama mevcut stokumuzda eski yapılar yine var tabii binlerce yapı içinde. Bu çerçevede 19 okulumuzda sorun tespit edildi" dedi.

`BİNGÖL'DE 10 OKUL İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI´

Bingöl'de hasar tespiti yapılan 10 okul için yıkım kararı çıktığını ve 9 okulda da performans değerlendirilmesi yapıldığını aktaran Yılmaz, "10 tane okulumuz yıkım kararıyla ayrıldı. 9 okulumuz da tahliye edildi. Bunların performans incelemeleri yapılıyor. Eğer olumsuz çıkarsa bunlar da kapsama alınmış olacak. Yani toplamda 19 okulumuzla ilgili böyle bir durum söz konusu. Diğer yandan Bingöl merkez ve Genç öğretmenevlerimiz de yine tahliye edildi. Bunların da performans incelemeleri yapılıyor. Büyük bir ihtimalle bunlarda da yıkım kararı çıkacak gibi görünüyor. Bunları da yıkıp yerine yenileri yapılacak" diye konuştu.

`3 FARKLI NOKTADA 2 BİN 150 KONTEYNERLİK KONTEYNER KENT İÇİN ALTYAPI HAZIRLANIYOR´

Kentte olası bir depremin ardından oluşacak konteyner kent ihtiyacı için, 2 bin 150 konteynerlik alanın altyapısının hazırlandığını belirten Yılmaz, "AFAD Müdürlüğümüz de bu yaşanan depremlerden çıkarılan derslerle yeni çalışmalar başlattı. Şu anda 3 tane alan belirledi AFAD Başkanlığımız. Allah korusun bir afet yaşanması halinde nereye konteyner kent kurulacak? Bunlar tespit edildi. Bunların altyapıları oluşturulacak ve bir afet yaşanması halinde hızlı bir şekilde altyapısı hazır bu alanlara konteynerlerin kurulumu sağlanmış olacak. Bu çerçevede üç tane yer var. Bir tanesi Şeyh Ahmet dediğimiz bölgeye yakın oldukça geniş, 100 dönümlük bir yer. Buraya 1000 konteynerlik bir alan inşa edilecek. Altyapısı kurulacak ikincisi Et ve Süt Kurumumuzun bahçesi biliyorsunuz. Geniş bir alanı var. Orada 700 konteynerlik. Bir dediğimiz bir bölge var. Orada da 45 dönümlük bir alanda 450 olmak üzere toplam 2 bin 150 konteynerin altyapısı hazırlanıyor. Konteynerler konmayacak, altyapısı hazırlanacak. İşte kanalizasyonudur. Alt bağlantılarıdır. Bir felaket olması halinde hızlı bir şekilde hemen buralar konteyner şehre dönüştürülecek. Bu çok önemli bir çalışma. Ayrıca Allah korusun yine hiçbir zaman olmasını istemeyiz ama bir afet olması halinde çadır kentlerin nereye kurulacağına ilişkin de yeni bir çalışma, güncelleme yapıldı. 9 bin 80 çadırın kurulabileceği 35 tane yer belirlendi. Bunlar da çadır kent kurmaya elverişli yerler. Buralarda ihtiyaç olması halinde hızlı bir şekilde çadırların kurulması sağlanacak. Bingöl'e çevre illerle biliyorsunuz AFAD eşleştiriyor. Allah korusun yine bir afet olması halinde Muş ve Elazığ lojistik anlamda Diyarbakır ve Erzurum da arama kurtarma ekipleri anlamında Bingöl'le eşleştirilmiş durumda. Bir sıkıntı yaşandığında karşılıklı yardımlaşılacak. Bu birinci kuşak. İkinci kuşakta da daha farklı iller var. Diyelim ki bu iller de etkilendi bir afette. Onun ötesine geçen illerle yine bir çalışma yapılacak, Şu anda ilimizde 8 arama kurtarma ekibi var. Profesyonel. Her birini 10 kişiden düşünürseniz 80 arkadaşımız. Bu yetersiz bir rakam tabii ki. Son depremde de bunun önemini bir kez daha görmüş olduk. Bu çerçevede arama kurtarma ekiplerini Bingöl'de 50´ye çıkarma kararı alınmış durumda. Yani 10´ar kişiden düşünürseniz 500 arkadaşımız profesyonel bir şekilde bu arama kurtarmada yetiştirilmiş olacak. Bu değişik kurumlarımız bünyesinde olacak bunlar. İşte bunun için de Ticaret Sanayi Odamız da var. Diğer kamu kurumlarımız da var. Değişik kuruluşlarımızda 500 civarında profesyonel arkadaşımız yetişmiş olacak. Dolayısıyla 50 profesyonel arama kurtarma ekibine Bingöl'ü kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

`KENTTE YAPI STOKU YÜZDE 75 ORANINDA YENİLENDİ´

Bingöl´de son 20 yılda yapı stoklarının yüzde 75 oranında yenilendiğini belirten Yılmaz, buna rağmen riskli alanların olduğunu ve riskli alan belirleme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bingöl yapı stoku açısından Bingöl Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesidir. Son 20 yılda yapı stokumuzun yüzde 75´ini yenilemiş durumdayız. Bu gerçekten büyük bir oran. 2011 sonrası gerileme oranımız aşağı yukarı yarı yarıya. Yüzde 50´si neredeyse 2011 sonrası. Yani Bingöl'deki yapı stoku oldukça kaliteli bir yapı stoku. Ama buna rağmen tabii riskli alanlarımız yok mu? Elbette var. Buna dönük de az önce bahsettiğim gibi riskli yapıları belirleme, riskli alanları belirleme çalışmamız da devam ediyor. Belediyemizin yine yaptığı çok kıymetli bir çalışma, jeofizik ölçümler tüm Bingöl'de şimdi bu çalışmayı yürütüyor. Şu ana kadar 86 yerde jeofizik ölçüm çalışması yapıldı. Bu çalışmayı 400´e kadar çıkartacak belediyemiz, dolayısıyla bütün Bingöl´ün zeminleri tekrar incelemeden geçmiş olacak. Daha önce üniversitede TİBİTAK tarafından fay hatları çalışması yapılmıştı. Sismik haritamız var. Ama bunu daha iyi detaylanmış halini belediyemiz ve ilgili kurumlarımız gerçekleştiriyor. Bunun sonunda da sağlam zeminlerimizi tespit edeceğiz. Bingöl´de kapalı cezaevimiz ile ilgili bir tahliye söz konusu, yine oranın yenilenmesine dönük bir çalışma düşünülüyor. Özellikle Yedisu ve Karlıova ilçemiz tabi Erzincan´a yakın bölge oldukları için riskli bir bölge buralarda da yenileme işlemleri yapmış durumdayız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-03-11 14:34:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.