AK Parti'li Yılmaz'ın acı günü

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz (83), Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonuç hayatını kaybetti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Ankara'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz´ın cenazesinin hastaneye götürülerek yapılacak işlemlerin ardından uçakla Bingöl'e getirileceği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-03-19 19:12:29
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