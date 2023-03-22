Bingöl'de terör örgütüne ait silah, mühimmat ve 100 kilogram patlayıcı ele geçirildi

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı´nca, terör örgütü PKK´nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda toprağa gömülü bir bidon içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 39 fişek, 2 metal varil ve 1 teneke içerisinde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-03-22 18:48:43



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