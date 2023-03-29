Bingöl'de kuvvetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

KÖY İMAMI HAYATINI KAYBETTİ
Bingöl´de şiddetli rüzgar nedeniyle Genç ilçesi Direkli köyünde bazı evlerin çatıları uçarken, köy imamı Mesut Pirildar (45), sökülen evinin çatısında onarım yaptığı sırada, çatıdan kopan parça kendisine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pirildar´ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi için Genç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-03-29 22:04:22
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