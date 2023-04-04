Bingöl´de köy yolu heyelan nedeniyle çöktü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL merkeze bağlı Yelesen grup köy yolu, heyelan nedeniyle çöktü. Ulaşıma kapatılan yol için onarım çalışması başlatıldı.
Bingöl'de devam eden yağışla beraber, Yelesen grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanda 3 ayrı noktada çatlak ve çökmeler oldu. Trafiğe kapatılan yolda, Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, gerekli müdahalenin ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağını açıkladı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-04-04 15:46:55
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