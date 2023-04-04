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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de, kent merkezine yakın bir noktada, arazide yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi.

Fotoğrafçı Kenan Nihat Elçi, kent merkezine yakın bir noktada dronla doğa görüntüsü çekerken, yiyecek arayan yaban domuzu sürüsüne rastladı. O anları kaydeden Elçi, ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyle karşılaştığını söyledi. Domuz sürüsü, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağın yamacına doğru kaçarak gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-04 16:38:25



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