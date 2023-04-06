Bingöl´de taksi ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi TOKİ Sitesi girişinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 12 T 0028 plakalı taksi ile 50 ABJ 044 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-06 22:01:28



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