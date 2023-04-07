Bingöl´de 4.5 büyüklüğünde deprem



Aziz ÖNALNursel ŞENGEZER/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 11.29´da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremin ardından kent merkezindeki okullarda öğrenciler tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin hissedildiği Tunceli´de Valilik'ten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek, "Merkez üssü Bingöl olan ve ilimizde de hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar tespit edilmemiştir" denildi.

Elazığ´ın Karakoçan ilçesinde özellikle yüksek katlarda oturanların sarsıntıyı şiddetli hissettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL, Nursel ŞENGEZER

2023-04-07 12:11:31



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