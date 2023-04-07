Bingöl´de 4.5 büyüklüğünde deprem (2)



DEPREM ANI KAMERAYA YANSIDI

Bingöl´de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında bir işyerinde bulunan sahibi ve bir müşterinin sarsıntıyla birlikte kapıya doğru koştuğu görüldü. Deprem sırasında işyerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-07 18:52:13



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