Bingöl´de 4.5 büyüklüğünde deprem (3)

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GENÇ´TE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Bingöl´ün Genç ilçesine bağlı Yağızca köyünde saat 20.01´de Riçhter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-07 21:17:03



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