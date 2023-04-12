

BİNGÖL'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerlerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, araç sürücüleri güçlükle ilerledi.Bingöl'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanakla beraber rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü'nce; yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Elazığ ve Malatya'nın doğu ile güney ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.Ayrıca, bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. (DHA)Görüntü Dökümü

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Bingöl´de Su taşkınlarından detaylar

Araç içinden çekilen detaylar

Şimşek çakmasından detaylarHaber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-12 00:24:35



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