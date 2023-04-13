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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Bingöl-Elazığ kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sinan E. yönetimindeki 33 AFN 135 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada Sinan E. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-13 16:23:12



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