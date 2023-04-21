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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden Enver Bulğak (57) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Dikme köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Enver Bulğak´a, yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bulğak, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulğak´ın vücudunda yanıklar oluştuğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detaylar

-Acil Girişi

-Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-21 00:19:45



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